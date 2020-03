ASSE : Ligue 1, Denis Bouanga évoque la menace de relégation

L’ ASSE est menacée de relégation, à 10 journées de la fin du championnat. Malgré le réel danger qui guette l'AS Saint-Étienne, Denis Bouanga n'est pas inquiet.

ASSE : Denis Bouanga optimiste pour la fin de saison

L’ ASSE a chuté à la 17e place de Ligue 1 après avoir été accrochée par Bordeaux à Geoffroy-Guichard. L’AS Saint-Étienne n’a plus que 3 points points d’avance sur Nîmes Olympique qui est barragiste, et est donc menacé de relégation.

Cependant, Denis Bouanga n’est pas affolé. Il assure que les Verts vont s’en sortir. « Il n’y a pas d’inquiétude à avoir, car on a cette volonté de répondre présent. On est tous conquérants », a rassuré le meilleur buteur de l’ ASSE.

Pour se sortir de la zone rouge, les Stéphanois doivent impérativement renouer avec la victoire. Ils n’ont plus gagné en championnat depuis leur succès contre Nîmes (2-1) le 25 janvier 2020. Plus précisément, l’équipe de Claude Puel est sur une série de 5 défaites et 2 nuls.

Bouanga promet de sortir Saint-Étienne de la zone rouge

Conscient que l’ ASSE a besoin de points, Denis Bouanga promet de « cravacher pour se détacher du wagon d’en bas et s’en sortir ». Après la réception des Girondins de Bordeaux, l’AS Saint-Étienne se déplace sur le terrain des Monégasques le dimanche 15 mars (17h), lors de la 29e journée. « On ira à Monaco dans l’optique de gagner », a déclaré le Gabonais.