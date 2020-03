Euro 2020 : Giroud et Martial envoient un signal fort à Deschamps

Anthony Martial et Olivier Giroud se sont bien illustrés dimanche en Angleterre avec leur club respectif à l’occasion de la 28e journée de la Premier League. Un signal fort qui a certainement illuminé les yeux du sélectionneur français. Feront-ils partir de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro en juin prochain ?

Giroud et Anthony Martial ont marqué dimanche en Premier League

Olivier Giroud n’est peut-être pas titulaire incontesté des Blues de Chelsea, mais ces cinq derniers matchs font de lui un buteur à deux reprises. On le connaît surtout comme un joueur qui sait peser sur les défenses. C’est un atout et Frank Lampard n’en doute pas. Devant les journaliste après leur victoire d’hier face à Everton (4-0), le coach de Chelsea n’a pas manqué de souligner l’importance d’Olivier Giroud : "quand vous avez un joueur comme Olivier Giroud, que vous connaissez ses qualités, vous travaillez autour de cela et c’est ce qu’on a fait aujourd’hui. Il a très bien joué, il s’est dévoué pour l’équipe, il a marqué un but et a montré ses qualités."

De son côté, Anthony Martial vit sa meilleure saison avec Manchester United en Premier League. En difficulté sous l’ère Morinho, il est plus confiant avec Solskjaer qui reconnaît son efficacité de buteur. Son repositionnement à l’axe de l’attaque des Reds Devils en est une preuve. Une confiance qu’il ne trahit pas puisqu’il est auteur de 11 buts cette saison.

Les différentes blessures de Dembélé et Coman font de Giroud et Martial des atouts incontestés pour l'Euro 2020. Didier Deschamps dévoile la toute première liste ce 19 mars, en feront-ils partie ?