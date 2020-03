Bordeaux : Paulo Sousa met en cause l'état d'esprit des Girondins

Paulo Sousa, l’entraineur de Bordeaux, n’a pas caché sa déception après le match nul contre l’ ASSE (1-1). Il pointe le manque d’engagement des Girondins à Saint-Étienne.

Bordeaux : Paulo Sousa critique sévèrement les Girondins

Bordeaux est rentré de Saint-Étienne avec le point du nul. Insuffisant pour Paulo Sousa dont l’équipe est dans la deuxième moitié du classement de la Ligue 1. Selon l’entraineur de Bordeaux, ses joueurs ont été très décevants face à l’ ASSE dimanche. Il a d’ailleurs souligné la pauvreté de son effectif.

« Je ne comprends pas que des joueurs qui jouent moins ne saisissent pas la possibilité de se montrer. C'est le niveau de notre effectif », a déclaré le technicien portugais, dans des propos rapportés par WebGirondins.

Le coach dénonce les vieilles habitudes de ses joueurs

Selon Paulo Sousa, certains de ses joueurs se comportent sur le terrain comme des sénateurs. « Je suis surtout déçu, car je m'attendais à plus de tous les joueurs, surtout du courage avec une bonne intensité mentale. Tu peux perdre en donnant tout, mais aujourd'hui les joueurs ont de vieilles habitudes », a déploré Paulo Sousa.

Le coach de Bordeaux a constaté aussi que ses joueurs ont été « passifs » contre l’ ASSE. « Quand il te manque des joueurs qui ont des qualités en plus, on attend de l'intensité individuelle surtout, et du courage. Parce que pour jouer, contrôler et être acteur, il faut du courage », a-t-il expliqué.