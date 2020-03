Ligue des champions - PSG : Kylian Mbappé, absent mercredi ?

Décidément, rien ne va plus au PSG. Après la décision du huis clos pour le match PSG-Dortmund, une autre mauvaise nouvelle est tombée. En effet, Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné ce lundi matin. L'incertitude plane sur la participation du champion du monde mercredi contre le Borussia.

PSG : Kylian Mbappé n'est pas sûr d'être là mercredi

Et si Pierre Ménès disait vrai ? Le PSG est peut-être "le club le plus poisseux d'Europe," comme l'a déclaré le consultant de Canal +. D'abord le report du match de Ligue 1 contre Strasbourg. Un match qui devait servir de dernier test avant d'affronter le Borussia Dortmund. Ensuite l'annonce que le match de la Ligue des Champions entre Dortmund et le PSG se déroulera à huis clos à Paris.

Contrairement à l'équipe allemande, le PSG n'aura pas le soutien de ses fans pour cette rencontre capitale. Pour couronner le tout, c'est maintenant Kylian Mbappé qui est malade et souffre d'un mal de gorge. Mbappé devrait retrouver les terrains ce mardi selon le PSG, mais une incertitude demeure.

Malade à deux jours d'un match de Ligue des Champions, Kylian Mbappé devrait être rétabli d'ici mercredi. Sera-t-il en pleine possession de ses moyens pour affronter le Borussia Dortmund mercredi ?