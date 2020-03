Coronavirus : Bordeaux engagé contre la propagation de l'épidémie

Pour lutter contre la propagation du Coronavirus, Bordeaux reste à l’écoute des autorités. Le club au scapulaire a également validé l'idée des matchs reportés ou à huis clos.

Coronavirus : Bordeaux à l'écoute des mesures des autorités

Dans un communiqué de presse, Bordeaux a montré sa disponibilité à lutter contre l'expansion du Conoravirus et accompagner les décisions des autorités. En effet, le gouvernement a prononcé l’interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes partout en France. Cela a été annoncé par le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran.

Notons que cette mesure a été prise pour limiter la prolifération de la pneumonie virale qui touche des dizaines de personnes en Europe. Bordeaux a déclaré son soutien à toutes les mesures que les autorités prendront, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie.

« Bordeaux est très attentif aux dispositions qui seront mises en œuvre pour lutter contre cette maladie et est solidaire de toutes les familles qui sont aujourd’hui touchées. Il tient également à rappeler que la santé de tous reste la priorité », a communiqué le club.

Bordeaux d'accord pour les huis clos ou report de matchs

Pour l’organisation des matchs des ‘’Marine et Blanc’’ au Matmut Atlantique, le club « attend la décision de la Préfecture de Gironde, concernant les dispositions à mettre en œuvre ». Le FCGB a également fait savoir qu’il est d’accord pour que « ces annonces puissent se traduire par de possibles huis clos ou reports des matchs de la Ligue 1 ».