OL : Barré par la concurrence de Guimaraes, Thiago Mendes assure

Thiago Mendes a perdu sa place à l’ OL au profit de Bruno Guimaraes, recruté lors du mercato d'hiver. Mais le milieu de terrain de 28 ans n’a pas du tout l’intention d’abandonner la lutte.

Thiago Mendes se dit disponible à 100 % pour l’équipe de l’ OL

Thiago Mendes n’a plus joué avec l’ OL depuis son match contre le RC Strasbourg, le 16 février 2020. Son compatriote Bruno Guimaraes lui a ravi sa place. Le milieu de terrain recruté au LOSC raconte dans quel état d’esprit il se trouve.

« Pour tous ceux qui me connaissent, je n’ai jamais manqué de respect à un coéquipier. Malgré tout, je continue à m’entraîner tous les jours et je suis à 100 % à disposition de l’équipe. Je renforce mon engagement envers mon équipe et la direction », a déclaré le Brésilien, dans une vidéo postée sur Instagram ce lundi.

Thiago Mendes met un terme aux spéculations sur son absence

Thiago Mendes a précisé par ailleurs qu’il a fait cette sortie pour répondre aux internautes qui lui demandaient pourquoi il est absent ces dernières semaines. « J’ai reçu beaucoup de messages me demandant les raisons de mon absence sur le terrain. J’ai donc décidé de parler et de mettre un terme aux spéculations me concernant », a-t-il indiqué.

Recruté à 22 M€, le milieu défensif est sous contrat avec l' OL jusqu’en juin 2023. Il vaut actuellement le même montant sur le marché selon Transfermarkt.