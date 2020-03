Arsenal : Blessure, fin de saison pour Lucas Torreira ?

Le milieu de terrain d’ Arsenal, Lucas Torreira, s’est blessé à la cheville le lundi dernier. Son retour à la compétition avant la fin de la saison est difficilement envisageable.

Fracture de la cheville pour Lucas Torreira

Lucas Torreira était sorti sur civière à la 16e minute du match de FA Cup entre Portsmouth et Arsenal (0-2). Personne n’avait alors imaginé que c’était une blessure grave. On en a su un peu plus quelques jours plus tard quand le site officiel des Gunners a annoncé que le milieu de terrain de 24 ans était victime d’une fracture de la cheville.

Indisponibilité de 8 à 10 semaines pour l’Uruguayen

Une blessure qui privera Arsenal des services de Lucas Torreira pendant 8 à 10 semaines. Une longue indisponibilité qui ne permet pas d’envisager un retour certain du joueur avant la fin de la saison. Un véritable coup dur pour l’entraîneur Mikel Arteta quand on sait que l’international uruguayen (23 sélections) est un élément essentiel de la formation londonienne. Comme le prouvent ses 32 apparitions avec les Gunners cette saison.

Le tout est désormais de savoir à quel joueur Mikel Arteta fera confiance pour compenser l’absence de Lucas Torreira en cette fin de saison, où Arsenal a besoin de carburer pour espérer accrocher une place qualificative pour l’Europe.