PSG - Dortmund : Haaland très élogieux envers Kylian Mbappé

Buteur prolifique du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland s’est montré très élogieux envers Kylian Mbappé, qu’il retrouvera ce mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Erling Haaland très attendu pour le match retour face au PSG

Erling Haaland est sans aucun doute la révélation européenne de la saison. Arrivé au Borussia Dortmund cet hiver, l’attaquant norvégien semble inarrêtable, enfilant les buts de plus en plus facilement. Auteur de 40 buts en 30 apparitions (toutes compétitions confondues), Erling Haaland a d’ailleurs confirmé son potentiel en inscrivant un doublé lors du match aller (victoire 2-1) face au PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il sera très attendu lors du match retour prévu ce mercredi 11 mars au parc des princes.

Les éloges d'Erling Haalang pour Kylian Mbappé

Dans une interview, Erling Haaland est revenu sur cette rencontre et a souligné les forces de l’équipe parisienne. Le joueur de 19 ans a surtout avoué avoir été bluffé par Kylian Mbappé. Le jeune buteur du BV 09 s’est en effet montré très élogieux envers l’attaquant du PSG. « Kylian Mbappé est un joueur fantastique. C’est la première fois que je jouais contre lui lors du match aller. Il a tellement de talent, et même plus encore. C’est un joueur extraordinaire. Tout ce qu’il a fait à son âge et quand vous regardez son palmarès, c’est complètement dingue. C’est un très grand joueur », a-t-il déclaré.

À noter que le match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund se jouera à huis clos en raison de l’épidémie du coronavirus qui se propage en France.