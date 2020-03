OL : Podium de la Ligue 1, Raymond Domenech voit Lyon hors course

L’ OL a désormais 10 points de retard sur le 3e de la Ligue 1, après sa défaite contre le LOSC dimanche. Et selon Raymond Domenech, Lyon n'est plus dans la course au podium.

Domenech élimine l' OL de la course au podium

L’ OL a-t-il laissé filer sa chance de finir sur le podium ? La défaite de l’ OL à Lille a-t-elle sonné la fin pour le club de Jean-Michel Aulas, dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions ? Oui, selon Raymond Domenech.

Ce dernier ne voit plus l’Olympique Lyonnais finir sur le podium, alors qu’il reste encore 10 journées à disputer, soit 30 points en jeu. « Ils ont dix points de retard sur le troisième. Pour moi c'est terminé, c'est fini », a déclaré l’ancien sélectionneur des Tricolores pour la chaîne L'Équipe.

D’après le technicien de 68 ans, le Stade Rennais (3e avec 50 points) et le LOSC (4e avec 49 points) ne vont pas chuter au profit de l’ OL (7e avec 40 points). « Qu'il y en ait un des deux qui craque, c'est possible. Mais les deux, non », a-t-il expliqué.

L' OL vers une fin de saison catastrophique ?

Raymond Domenech a également rappelé que Reims (5e) et Nice (6e) sont des concurrents à ne pas négliger. Pour finir, l'ex-entraineur de Lyon entrevoit une fin de saison catastrophique pour l'équipe de Rudi Garcia. « Même avec une qualification pour la Ligue Europa, ce sera quand même une saison ratée pour Lyon. Une saison catastrophique même », a-t-il prévenu.