Barça - Naples : Décision imminente pour le match retour

Face à la menace de l’épidémie du coronavirus, le match retour entre le Barça et Naples en 8e de finale de la Ligue des Champions pourrait se jouer à huis clos. Une décision devrait tomber dans les prochaines heures, même si le club catalan espère encore pouvoir jouer devant son public.

Le Barça bientôt fixé sur le match retour contre Naples

À cause de l’épidémie du coronavirus, la tendance est au huis clos pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. En Italie, la rencontre européenne entre l’Atlanta Bergame et le Valence CF se déroulera à huis clos en raison de la propagation de la maladie.

En France, le Ministère des sports et la Préfecture de police de Paris ont annoncé ce lundi que le match retour rentre le PSG et le Borussia se déroulera sans les spectateurs. Ce choc se déroulera dans un Parc des Princes vide. La rencontre entre le FC Barcelone et Naples prévue le 18 mars au Camp Nouvelle est également menacée d’un huis clos.

Selon les informations de Mundo Deportivo, cette hypothèse est sérieusement étudiée par les autorités compétentes. Une décision devrait tomber dans les prochaines heures. Pour le moment, aucune décision n’a été prise pour le match Barça - Naples. Mais le quotidien espagnol estime que les institutions espagnoles poussent dans le sens de la prudence, donc pour un huis clos. Le Barça devrait être fixé sur cette réception dans les prochains jours.

Après un match nul (1-1) en Italie, le club de Quique Setién pourrait affronter le Napoli sans l’appui de ses supporters.