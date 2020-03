OM : Daniel Riolo inquiet après le match nul contre Amiens

L’ OM a laissé filer l’occasion de prendre les 3 points contre Amiens SC (2-2). Daniel Riolo prévient que ce résultat nul pourrait coûter cher à l’ Olympique de Marseille, qui est loin d’être gâté par le calendrier.

L’ OM en danger après le nul contre Amiens ?

L’ OM recevait Amiens SC vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Jusqu’à une dizaine de minutes avant la fin du temps réglementaire, les Marseillais menaient 2-0 grâce à Morgan Sanson (45+1) et à Dimitri Payet (56’). On a alors cru la victoire acquise aux Olympiens, mais c’était sans compter la détermination des Amiénois. Lesquels sont revenus au score grâce à un penalty de Serhou Guirassy (83’) et à un but de Saman Ghoddos (90+5).

Sur les antennes de RMC Sport, Daniel Riolo estime que l’ OM est désormais en danger dans la course à la 2e place du podium. Car les Phocéens peuvent perdre leurs deux prochains matches (déplacement à Montpellier puis réception du PSG) et tout serait remis en cause. Raison pour laquelle le journaliste de la radio sportive déplore le nul contre les Picards alors que les Phocéens avaient la victoire « en mains ».

Le célèbre journaliste met en garde l’ OM : « Derrière, ça coûte cher parce que le calendrier t’offre deux matchs que tu peux perdre. »