OGC Nice Mercato : Le jeune Pedro Brazao visé par 3 gros d'Europe

Jeune joueur très prometteur de l’ OGC Nice, Pedro Brazao pourrait partir dès l’été prochain. Trois grosses écuries étrangères seraient attirées par le profil de la pépite portugaise.

Pedro Brazao convoité par 3 mastodontes européens

Pedro Brazao s’est engagé en septembre 2018 à l’ OGC Nice et son contrat prendra fin en juin 2022. Mais le milieu offensif de 17 ans fait des étincelles et pourrait s’en aller de la Côte d'Azur bien avant cette date. Selon les informations divulguées par Liverpool Echo, Liverpool est tombé sous le charme du prodige niçois et souhaite l’attirer dès l’été prochain. Mais l’affaire ne s’annonce pas facile pour l’actuel leader de Premier League.

L’ OGC Nice n’a pas l’intention de se séparer si vite de Pedro Brazao, même s’il n’a pas encore été aligné avec le groupe professionnel des Aiglons par l’entraîneur Patrick Vieira. Mais les Aiglons ne sont pas pris à la gorge par le temps compte tenu du contrat longue durée de Pedro Brazao. En plus des difficultés causées par le club azuréen, les recruteurs de Liverpool devraient affronter la rude concurrence du Bayern Munich et du FC Barcelone. Ces deux autres géants d'Europe seraient également intéressés par le talent de l’international portugais U19.