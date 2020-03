RC Lens : Course à la montée, les Sang et Or enchaînent

À l'issue d'un match terne et disputé à huis clos après une décision prise dans la journée, le RC Lens a battu Orléans 1 but à 0 lundi soir. Après 28 journées, les Sang et Or sont toujours deuxièmes de Ligue 2.

Le RC Lens s'impose dans la douleur

En difficulté à Bollaert-Delelis depuis quelques semaines, avec notamment cette lourde défaite contre le Stade Malherbe de Caen qui avait précipité la chute de Philippe Montanier, le RC Lens a renoué avec la victoire lundi soir contre la lanterne rouge de Ligue 2, l'US Orléans.

Et c'est dans une ambiance particulière - mais dont il va falloir malheureusement s'habituer - que les Sang et Or se sont imposés puisque le match s'est disputé à huis clos en raison de l'épidémie de coronavirus.

Dans un contexte donc très particulier, les joueurs de Franck Haise ont livré une bien terne prestation, seulement égayée par le penalty obtenu et transformé par Florian Sotoca en début de seconde période. Un but qui permet au club nordiste de récupérer sa deuxième place et de revenir à un point du FC Lorient, le leader en perdition avec ses quatre défaites lors des cinq dernières journées.

Forcément content des trois points engrangés, le nouvel entraîneur du RC Lens ne pouvait cependant occulter, dans ses propos d'après-match, les difficultés de son équipe à faire le jeu

"J'espère que l'on va aller plus loin dans l'expression du jeu. On a eu tendance dans les 20-25 dernières minutes à reculer et à préserver le résultat. On a manqué de cette sérénité et de cette confiance qui sont indispensables pour garder les ballons. La confiance vient par la création de certitudes et les résultats."

Et c'est à Auxerre que les Lensois tenteront le week-end prochain de progresser dans leur expression collective...