Coronavirus : ASSE, Caïazzo évoque les conséquences des huis clos

Le Coronavirus et ses conséquences énormes sur la Ligue 1 ont fait réagir Bernard Caïazzo, l’un des deux présidents de l’ ASSE.

Coronavirus : Caïazzo s'inquiète pour le calendrier de la Ligue 1

Bernard Caïazzo est sorti de son silence à cause de l’épidémie du Coronavirus qui a bouleversé les programmes de la Ligue 1. Mais également les calculs des clubs. Le gouvernement a en effet interdit tous les événements regroupant plus de 1000 personnes, partout en France. Du coup, plusieurs matchs de Ligue 1 se disputeront à huis clos.

Certains matchs, à l’image du RC Strasbourg - PSG, pourraient éventuellement être reportés. Ce qui va évidemment surcharger le calendrier du championnat. « Si on repousse les matchs et que fin avril on est dans la même situation, on fait quoi », a interrogé Bernard Caïazzo, dans des propos relayés par Poteaux Carrés.

Huis clos : Bernard Caïazzo redoute de lourdes conséquences

Dans son commentaire sur les conséquences du Coronavirus, le co-président de l’ ASSE évoque une grosse perte financière à cause des huis clos. « Nous sommes dans une économie potentiellement sinistrée. Les conséquences vont être lourdes pour notre football. À ma connaissance, aucun club n’est assuré en perte d’exploitation pour ce type de huis clos », a noté Bernard Caïazzo, par ailleurs président du syndicat Première Ligue.

En effet, l’AS Saint-Étienne accueille le RC Strasbourg, le dimanche 22 mars (15h), lors de la 30e journée de Ligue 1. Et ce match devrait probablement se jouer sans spectateurs au stade Geoffroy-Guichard.