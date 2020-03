Angers SCO : Favetto-Bon explique ses tâches de président délégué

Nommé président délégué d' Angers SCO, Fabrice Favetto-Bon a expliqué sa mission auprès du club du président Saïd Chabane.

Angers SCO : Favetto-Bon définit sa nouvelle mission

Fabrice Favetto-Bon a été nommé président délégué d’ Angers SCO lundi. L’ex-directeur marketing du PSG (1998-2004) arrive pour permettre au président Saïd Chabane de prendre du recul. Ce dernier fait en effet l’objet d’une enquête pour agressions sexuelles aggravées. Il a donc décidé de se mettre un peu en retrait de la gestion du club, afin de mieux « préparer sa défense ».

Notons que le nouveau dirigeant du SCO prendra officiellement ses fonctions le 29 mai. Il assurera la gestion quotidienne du club, le sportif, l'administratif et le commercial. Fabrice Favetto-Bon aura donc pour mission de conduite de la politique sportive, « sous le contrôle du président ».

« Lorsque je prendrai mes fonctions, je serai au quotidien à Angers, du lundi au vendredi, et près du staff et des joueurs lors des déplacements. J'assisterai aux matchs et je ferai les déplacements », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par L'Équipe.

Tâches partagées entre Favetto-Bon et Olivier Pickeu

Le nouveau responsable des Angevins a cependant précisé qu’Olivier Pickeu est le responsable de la politique sportive du club. Quant à lui, il « sera plus dans un rôle de supervision ». Pour se résumer, Fabrice Favetto-Bon a indiqué que « son management tient en 3 mots : inspirer - incarner - décider ». Par ailleurs, il « compte s’appuyer sur le manager général (Pickeu) et le coach Stéphane Moulin ».