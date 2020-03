OM : Ligue des Champions, Pierre Ménès toujours optimiste

Pierre Ménès ne doute pas d’une qualification de l’ OM en Ligue des Champions. Et ce malgré le match nul contre Amiens SC et le calendrier très compliqué de l’ Olympique de Marseille.

Pierre Ménès voit l’ OM en Ligue des Champions

Deuxième de Ligue 1, l’ OM vise une qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Mais l’ Olympique de Marseille a fait un nul surprenant avec Amiens SC (2-2), permettant ainsi à ses poursuivants directs, le Stade Rennais et le LOSC, de se rapprocher dangereusement. En plus, les deux prochains matches (le déplacement à Bordeaux puis la réception du PSG) seront très compliqués pour les joueurs d’André Villas-Boas.

Mais Pierre Ménès n’est pas encore inquiet. Sur son compte Twitter, le journaliste de Canal+ rappelle que les Marseillais « ont encore six points d'avance, ça fait 2 jokers ». Le célèbre confrère a également noté un autre « paramètre à prendre en ligne de compte », à savoir le huis clos possible pour ces 2 prochains matches. Le consultant admet que cela ferait les affaires des Phocéens « d'aller à la Mosson jouer Montpellier sans public ». En revanche, Steve Mandanda et ses coéquipiers seraient bien embêtés d’affronter le PSG sans le public du Vélodrome. Enfin, Pierre Ménès prévient qu’il ne faut pas espérer voir l’ OM « prendre beaucoup de points » contre Montpellier, l’ OL et le PSG.

Mais cela ne devrait pas compromettre une qualification de l' OM en Ligue des Champions, car il faudrait également que les Rennais et les Lillois fassent le carton plein...