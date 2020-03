Coronavirus : Juventus - OL, Aulas dans l'incertitude totale

Face aux décisions contre le Coronavirus, Jean-Michel Aulas, le président de l’ OL est toujours dans l’expectative. Il n’a aucune certitude sur le lieu et les conditions dans lesquelles son équipe va affronter la Juventus le 17 mars.

Coronavirus : Aulas dans les probabilités pour Juve - OL

C’est encore le flou total sur le match retour entre l’ OL et la Juventus en Ligue des Champions. Et Jean-Michel Aulas s’en inquiète. Prévue à Turin, la rencontre est menacée par le Coronavirus. Les autorités italiennes ont interdit tous les événements sportifs en Italie, jusqu'au 3 avril 2020.

Mais selon le président de l’Olympique Lyonnais, « il semble que seuls les matchs du Championnat italien sont concernés ». Le dirigeant de l’ OL croit savoir que « les matchs internationaux ne sembleraient pas concernés ». « Pour l'instant, le match contre la Juventus est toujours maintenu », a-t-il confié à la chaîne BFM Business.

Évidemment, Jean-Michel Auas n’a pas de certitude, à une semaine du match. Il estime que la décision du gouvernement transalpin « est une décision à géométrie variable ». Pire, il déclare « qu'on est dans l'indécision la plus totale ».

Juvnetus - OL : la délocalisation à Malte envisagée

Notons que l’épidémie du Coronavirus a fait plus de 400 morts en Italie. Et l’UEFA a envisagé la délocalisation du match entre Lyon et la Vieille Dame. Le patron du club rhodanien confirme la tendance. « On est obligé, on n'a pas le choix, l'UEFA suit à la lettre les décisions et les décrets de chaque pays. Pour l'Italie, ce sera probablement à Turin. Au pire, il avait été envisagé de jouer à Malte à huis clos », a-t-il expliqué.