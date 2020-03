Ligue des Champions : quel PSG pour éliminer Dortmund ?

Si Kylian Mbappé était bel et bien présent au camp des Loges ce mardi matin, l'équipe qui va affronter Dormund ne semble pas prête. Pour la réception du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, quels seront les choix de Tuchel ?

Ligue des Champions : Thomas Tuchel ne va prendre aucun risque

Thomas Tuchel n'a pas été épargné par les critiques après la défaite contre Dortmund au match aller (2-1). Le technicien allemand avait alors aligné une équipe qualifiée d'expérimentale. Officiellement, Tuchel a aligné un 4-3-3 et c'est ce que confirme l'UEFA, même si en conférence de presse il a lui même avoué qu'il s'agissait bien d'un 3-4-3. Nous parlerons ici du 3-4-3 que nous avons tous pu apercevoir ce soir là.

Avec à la pointe de l'attaque parisienne, Kylian Mbappé, alors qu'Icardi ou Cavani étaient présents. Neymar et Di Maria sur les côtés. Au milieu, Gueye, Verratti, Meunier et Kurzawa. En défense Marquinhos, Silva et Kimpembe. Des choix perdants car en plus de la défaite, le PSG a perdu Verratti suspendu pour le match retour.

Demain, pour ce match retour de huitième de finale de la Ligue des Champions, Tuchel ne va prendre aucun risque. Il alignera son 4-4-2, quasiment identique à celui qui a éliminé l'OL en Coupe de France. Ainsi dans les buts, Navas, en défense Kurzawa, Silva, Kimpembe et Bernat. Au milieu, Marquinhos et Gueye devant la défense et sur les côtés Neymar et Di Maria. En pointe, ce sera le duo Cavani - Mbappé.

Sans fans, avec un Mbappé diminué et une équipe affaiblit par la suspension de Verratti, le PSG devra tout donner pour remporter.