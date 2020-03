AS Monaco Mercato : Djibril Sidibé fait le point sur son avenir

Prêté à Everton par l'AS Monaco, Djibril Sidibé, qui commence à faire son trou en Premier League, a abordé la question de son avenir dans un entretien accordé à RMC Sport.

Sidibé : "Les dirigeants de Monaco connaissent ma position"

C'est une fin de saison cruciale que s'apprête à vivre Djibril Sidibé, tant sur le plan collectif qu'individuel. Plus souvent titulaire que remplaçant à Everton depuis quelques mois, le latéral français a réussi à convaincre Carlo Ancelotti de lui faire confiance pour occuper le flanc droit de la défense des Toffees.

De plus en plus installé au sein du club dans lequel il est prêté, le joueur formé à Troyes va désormais tenter d'aller chercher une place en Coupe d'Europe avec ses coéquipiers, Everton étant pour le moment douzième du classement avec six points de retard sur le sixième, Wolverhampton.

Mais en cas de qualification pour l'Europa League, Djibril Sidibé la jouerait-il avec l'autre club de Liverpool ? Rien n'est moins sûr pour le moment puisque le défenseur de 27 ans n'est que prêté par l'AS Monaco, ce prêt étant néanmoins accompagné d'une option d'achat. Et à écouter Djibril Sidibé dans l'émission Le Vestiaire diffusé sur RMC Sport, sa carrière a de bonnes chances de se poursuivre en Angleterre la saison prochaine.

"J'ai eu une discussion avec les dirigeants de Monaco. Ils connaissent ma position et je connais la leur. Mon objectif est de jouer des matches à haute intensité comme ceux que j'ai découverts en Premier League. Concernant Everton, je connais ma position et je connais également la position du coach. Entre guillemets, c'est bien parti pour que le club lève l'option d'achat. Tous les feux sont au vert de mon côté, l'entraîneur m'apprécie et a confiance en moi. Après, il y a des paramètres que je ne pourrai pas maîtriser", a révélé l'international français (18 sélections, 1 but).

Plus apparu sous le maillot de l'équipe de France depuis la Coupe du monde 2018, Djibril Sidibé a également confirmé que disputer l'Euro était un objectif pour cette fin de saison.