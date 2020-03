Ligue des Champions : Bayern - Chelsea également à huis clos !

Les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions ont véritablement pris du plomb dans l'aile ces dernières heures puisque le match opposant le Bayern Munich à Chelsea se déroulera également à huis clos.

Bayern - Chelsea, la quatrième confrontation à huis clos

C'est un véritable coup dur pour la plus grande compétition européenne de clubs, mais même la Ligue des Champions n'est pas épargnée par l'épidémie de coronavirus qui se propage à vitesse grand V sur le Vieux Continent.

Après Valence - Atalanta Bergame (ce mardi soir), PSG - Borussia Dortmund (mercredi soir) et FC Barcelone - Naples (mercredi 18), c'est désormais la confrontation entre le Bayern Munich et Chelsea qui se jouera à huis clos mercredi prochain, comme l'a confié Christian Falk, le journaliste de Bild.

"C'est confirmé : le match entre le Bayern Munich et Chelsea en Ligue des Champions sera interdit au public. Aucun supporter ne sera autorisé à entrer dans l'Allianz Arena mercredi prochain", a publié Falk sur son compte Twitter.

Pour rappel, le Bayern Munich a certainement fait le plus dur lors du match aller puisque le quintuple vainqueur de la C1 s'était imposé 3 buts à 0 à Stamford Bridge grâce à un doublé de Serge Gnabry et à un but de Robert Lewandowski. Le Polonais ne sera en revanche pas présent mercredi prochain pour le retour puisqu'il s'est blessé au genou à Londres et est indisponible pour un mois.

Il faut noter que le duel entre la Juventus Turin et l'Olympique Lyonnais a de très fortes chances de se dérouler lui aussi à huis clos mardi prochain.