ASSE : Menace de relégation, Robert Herbin n’est pas inquiet

Dans son commentaire sur le match nul de l’ ASSE contre Bordeaux (1-1), Robert Herbin a souligné qu’il a aimé l’état d’esprit des Verts. Cependant, il regrette les points perdus par l’équipe de Claude Puel.

ASSE : Herbin a apprécié l'état d'esprit des Verts contre Bordeaux

Menée sur son terrain par Bordeaux, l’ ASSE a réussi à revenir au score (1-1), trois minutes seulement après le but des Girondins. Les Stéphanois ont également résisté pendant un quart d’heure, suite à l'expulsion de Mahdi Camara (75e). Robert Herbin a apprécié leur engagement.

« L’état d'esprit était encore une fois au rendez-vous. Ils auraient même pu gagner. Les joueurs de Claude Puel ont montré qu'ils avaient de belles qualités collectives », a-t-il commenté dans Le Progrès.

Malgré le point positif souligné par l’ancien entraineur de l’ ASSE, les Verts ont chuté à la 17e place de Ligue 1, après le match nul contre Bordeaux. Robert Herbin avoue qu’il est « resté sur sa faim et déçu », car les Verts ont manqué « d’efficacité pour espérer plus ». Ils ont pourtant « besoin de points » afin de s’éloigner de la zone de relégation. « Le classement reste délicat et il va vraiment falloir gagner maintenant », a rappelé le technicien de 80 ans.

Robert Herbin confiant pour la fin de saison

À trois points du barragiste (Nîmes), l’ ASSE est clairement menacée de relégation. Toutefois, le Sphinx est « plutôt confiant pour la suite de la saison ». Selon lui, les protégés de Claude Puel « montrent qu'ils sont concernés » et se battent « collectivement » pour tenter de redresser la barre.