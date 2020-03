PSG : Mbappé forfait contre Dortmund ? Tuchel ne rassure pas

Plus les heures passent, plus la présence de Kylian Mbappé pour le match PSG-Dortmund en Ligue des Champions est incertaine. Et l’entraineur Thomas Tuchel ne rassure pas concernant l’état de santé du prodige français.

Thomas Tuchel dans le doute pour Kylian Mbappé

Au micro de PSG TV, Thomas Tuchel s’est exprimé sur la situation de Kylian Mbappé en vue du huitième de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Le match se jouera demain mercredi à huis clos et l’entraineur parisien ne sait toujours pas à quoi s’en tenir concernant son attaquant.

En effet, Thomas Tuchel a confirmé la maladie de Kylian Mbappé. « Kylian est malade, il a une angine depuis deux jours. Ce n'est pas grave, mais il ne s'est pas entraîné », a-t-il déclaré. Poursuivant, le patron du banc du PSG a expliqué que le Champion du monde doit passer un dernier test qui déterminera sa participation ou non à la rencontre face au Borussia Dortmund. Une décision sera prise dans les prochaines heures.

« On essaye de faire peut-être un petit peu l’entraînement aujourd’hui, en soirée. Mais il ne s’est pas entraîné avec nous les deux derniers jours. On doit attendre et décider demain matin », a confié le coach parisien. Une posture floue qui maintient le suspense pour l’état de forme du crack parisien. Le coach allemand n’écarte pas un forfait de son attaquant. De quoi donner des sueurs froides aux supporters du PSG à la vielle du match contre le Borussia Dortmund.