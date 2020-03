FC Nantes Mercato : Recrutement, Ménès dézingue le président Kita

Classé 13e de Ligue 1, le FC Nantes n’est pas particulièrement brillant cette saison. Un rang très moyen que Pierre Ménès impute clairement à la politique de recrutement du président des Canaris Waldemar Kita.

Ménès déçu de l’effectif du FC Nantes

Sur son compte Twitter, Pierre Ménès s’est d'abord montré déçu de l'effectif du FC Nantes. Le journaliste de Canal+ estime que le FC Nantes est un club où il n’ « y a pas de joueurs ». Il ajoute que « le niveau technique est très moyen, l’attaque ne repose que sur Simon et l’apport de Louza et Blas ». Enfin, il pense que Kalifa Coulibaly est un joueur « très moyen » et que Renaud Emond n’apportera aucun plus à l’effectif nantais.

Kita pointé pour son entêtement à ne recruter que des étrangers

Pour Pierre Ménès, le FC Nantes « est à sa place » en étant 13e au classement de Ligue 1 et c’est loin d’être une place enviable. Le célèbre confrère croit savoir pourquoi les Canaris en sont là. Selon lui, c’est un classement directement lié à l’habitude du président Waldemar Kita de ne « jamais, jamais, jamais… » recruter des joueurs français et à sa « propension à aller chercher des inconnus à l’étranger… »

Et le consultant conclut qu’il ne voit pas « ce qu’on peut attendre de mieux avec cet effectif ».