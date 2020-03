FC Nantes : Nicolas Pallois passe un savon à ses coéquipiers

La tension est montée d'un cran au FC Nantes. Lors de la défaite face à Angers SCO (2-0) le week-end dernier, Nicolas Pallois n’a pas apprécié l’attitude de certains de ses coéquipiers. Le défenseur central aurait clairement pointé du doigt l'attitude de certains Canaris.

Nicolas Pallois passe une soufflante à Abdoulaye Touré

Le vestiaire du FC Nantes est-il en train d’exploser ? Ouest France annonce que « la défaite face à Angers SCO à l’occasion de la 28e journée de la Ligue 1, a laissé des traces » chez les Canaris, notamment chez Nicolas Pallois.

En effet, le défenseur central aurait les nerfs à vif et n’aurait pas hésité à réprimander certains de ses coéquipiers. Le média régional révèle que Nicolas Pallois aurait passé une soufflante à son capitaine Abdoulaye Touré en plein match. « Il a rappelé à Dennis Appiah et Abdoulaye Touré qu’il était préférable de ne pas faire fioritures dans certaines situations », explique la source. Mais ce n’est pas tout.

Il appelle à un changement d’attitude

Concernant Kader Bamba, Nicolas Pallois reprocherait à son coéquipier son geste imprécis avant la pause. Une « talonnade » qui aurait pu profiter à l’équipe adverse. « Pallois n’a pas hésité à reprendre Kader Bamba, dont la talonnade, osée et interceptée (45+2’), a mis un coup de pression sur la défense des Jaunes et Vert », révèle le média.

Les fautes de concentration et les gestes d’imprécisions n’ont pas été du goût du défenseur central. Plus globalement, Nicolas Pallois appelle ses coéquipiers à faire preuve d’une autre motivation et à un changement d’attitude pour la suite de la saison. Le FC Nantes est 13e de Ligue 1 à dix journées de la fin de la saison. Les Nantais devront vite se ressaisir.