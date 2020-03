AS Monaco - ASSE : Huis clos, communiqué officiel des Monégasques

Le match entre l’AS Monaco et l’ ASSE prévu le dimanche 15 mars (17h) au Stade Louis-II, se jouera à huis clos. Le club du Rocher a réagi à la décision des autorités via un communiqué officiel.

L'AS Monaco prend acte de la décision de la LFP

Dans un communiqué publié, ce mardi sur son site internet, l’AS Monaco a réagi à la mesure de lutte contre la propagation du Coronavirus. « L’AS Monaco prend acte de la décision de la LFP sur la tenue à huis clos des matchs de Ligue 1, jusqu’au 15 avril inclus », a informé le club de la Principauté.

Outre la réception de l’AS Saint-Étienne, le match qui oppose les Monégasques au FC Nantes le 5 avril (15h), au Stade Louis-II, est également concerné par le huis clos.

Le club du Rocher s’engage à rembourser ses supporters

« Les personnes ayant acheté leur billet en ligne seront prochainement remboursées. Aucune démarche n’est à effectuer. Celles ayant acheté leur billet au guichet seront contactées dans les plus brefs délais. Le Club communiquera prochainement auprès de ses partenaires et de ses abonnés.

L’AS Monaco remercie l’ensemble des supporters de leur compréhension face à cette situation exceptionnelle », ont expliqué les Asémistes. À noter que l'ASM est 9e du championnat avec 40 points, tandis que Saint-Étienne est 17e avec 30 points, après 28 journées.