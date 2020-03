PSG : LDC, la recette de Keylor Navas pour éliminer Dortmund

Keylor Navas, le gardien de but du PSG a annoncé la couleur sur le décisif match retour contre le Borussia Dortmund ce mercredi 11 mars (21h), au Parc des Princes.

PSG : Keylor Navas compte sur le collectif face au Borussia

Le PSG va tenter de se qualifier après avoir été battu (2-1) par le Borussia Dortmund, lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Mais Keylor Navas et ses coéquipiers seront tout seuls, car le match se disputera à huis clos. Une mesure contraignante qui consiste à lutter contre la propagation du Coronavirus.

Les Parisiens vont ainsi affronter le club allemand dans un stade qui sonnera creux. Et sans leurs supporters, les Bleu et Rouge devront « fournir beaucoup d'efforts » pour essayer d'éliminer Dortmund, selon leur gardien de but N°1.

« C’est en étant unis et ensembles qu'on peut obtenir un résultat. Ce sont des détails qui peuvent nous donner la force d’aborder le match de la meilleure des manières », a indiqué Keylor Navas sur le site du club de la capitale.

''L'envie de gagner'' des Parisiens

Le dernier rempart du PSG a assuré que lui et ses partenaires « ont tous envie de gagner ». Mais pour y parvenir, ils « devront être très forts mentalement, avoir confiance en eux et jouer en étant les meilleurs possible », d’après le portier costaricien.