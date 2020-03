FC Nantes Mercato : Pierre Ménès dégomme cette recrue hivernale

Toujours là quand il faut tacler les différents acteurs du football, Pierre Ménès s'est cette fois-ci attaqué à la recrue hivernale du FC Nantes. Le célèbre consultant a vertement critiqué le recrutement de Renaud Emond.

FC Nantes : Pierre Ménès glisse un tacle à Renaud Emond

Cet hiver, le FC Nantes était à la recherche d’un nouvel élément offensif pour épauler Kalifa Coulibaly. Les dirigeants nantais ont alors multiplié les pistes offensives et sont finalement parvenus à mettre la main sur Renaud Emond.

Recruté en provenance du Standard de Liège, l’attaquant belge semblait être le joueur parfait pour le jeu nantais. Costaud, régulier et efficace devant les buts adverses, il était censé dynamiter l’attaque du FC Nantes en manque de confiance. Mais entre des soucis physiques et des performances décevantes (aucun but inscrit en cinq matchs de Ligue 1), Renaud Emond ne convient toujours pas.

Et quand le joueur de 28 ans a sa chance, il ne la saisit pas. Ainsi, Pierre Ménès a fustigé sur son blog le recrutement de l’attaquant nantais. « Renaud Emond, on n’a rien vu et je pense qu’on ne verra rien », a estimé le consultant pour Canal +.

Le voeu de Pierre Ménès

En revanche, Pierre Ménès aimerait voir le club nantais recruter des joueurs de qualité, travailleurs, très bon techniquement et évoluant sur le territoire français. En attendant, le FC Nantes travaillerait déjà en coulisse au vu de renforcer au mieux le groupe de Christian Gourcuff lors du prochain mercato.