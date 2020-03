Tottenham : José Mourinho, le match de la dernière chance?

Eliminé par le RB Leipzig mardi en huitième de finale de la Ligue des Champions, Tottenham a un autre gros match dimanche. José Mourinho sait que contre Manchester United, c'est probablement le match de la dernière chance.

Tottenham : José Mourinho n'a pas les moyens d'y arriver !

"Voulez-vous faire jouer Liverpool, sans Salah, Mane, Henderson, Firmino ? Voulez-vous aller en Espagne et faire jouer le Barça sans Griezmann, Messi, Suarez, Pique ? Vous pouvez faire cet exercice avec toutes les équipes du monde. Je pense que toutes les équipes du monde auraient du mal à faire face à l'absence de cinq ou six de leurs meilleurs joueurs," a déclaré José Mourinho après l'élimination de Tottenham par Leipzig (3-0). Cet argument du Special One tient tout de même la route.

On imagine mal le PSG sans Neymar, Mbappé, Di Maria et Cavani éliminer Dortmund.

La qualification pour la prochaine Ligue des Champions semble très compromise. En effet, Tottenham affronte Manchester United ce week-end. L'équipe de Mourinho est à sept points des quatre premiers de la Premier League et Manchester United est en pleine forme malgré l'absence de Pogba. Sans ses joueurs clés, Mourinho joue sa dernière chance de qualification pour la Ligue des Champions dimanche contre United. Le miracle, aura-t-il lieu ?