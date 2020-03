FC Nantes : Pour un arrêt total des matches de ligue 1 !

Pour le président du FC Nantes, Waldemar Kita, une autre solution peut être envisagée pour mieux lutter contre la propagation du Coronavirus, à la place des huis clos décrétés par la LFP.

FC Nantes, Waldemar Kita propose l'arrêt de la Ligue 1

Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus, la Ligue 1 se jouera à huis clos jusqu’au 15 avril 2020. C’est la décision prise par le LFP à la suite de l'interdiction de tous les rassemblements de plus de 1000 personnes. Selon Waldemar Kita, cette mesure n'est pas forte. Le président du FC Nantes propose que le championnat soit carrément arrêté, trois semaines maximum.

« La meilleure solution, comme la Suisse l’a fait, c’est d’arrêter pendant 15 jours à trois semaines l’activité », a-t-il recommandé sur RMC. Parlant du championnat suisse, il a été stoppé jusqu’au 23 mars à cause du Coronavirus. « Ne pas faire les matchs du week-end et les reculer 15 jours après. On aurait pris un peu le temps de la réflexion. Cela nous aurait permis de nous organiser », a argumenté le dirigeant.

Le président du FC Nantes s'inquiète pour les joueurs

En effet, Waldemar Kita s’inquiète également pour les joueurs et les staffs techniques « On diminue les risques en faisant un huis clos, mais il faut penser aussi aux joueurs. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de spectateurs qu'ils ne risquent pas de ramener le Coronavirus et se le passer. Il y a aussi le personnel, le staff... », a-t-il soutenu.

Selon le patron des Nantais, « on ne se préoccupe pas du tout de la santé des joueurs ».