Ligue des Champions : le PSG peut-il vraiment se qualifier ?

Battu au match aller par le Borussia Dortmund (2-1), le PSG a son destin en main ce soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain peut-il véritablement se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions ? Voici des éléments de réponse.

Ligue des Champions : le PSG, peut-il réellement se qualifier ce soir ?

A domicile et comme un lion blessé, le PSG sait qu'il doit se reprendre et se remettre en chasse, malgré la douleur. Même sans les fans sur le stade, les Parisiens sont chez eux. En Ligue des Champions, les équipes à domicile perdent difficilement. On se souvient de la remontada du FC Barcelone, ou encore celle de l'AS Roma et plus récemment, celle de Liverpool. A domicile tout est possible (surtout avec son public). En plus, l'équipe de Thomas Tuchel a inscrit un but à l'extérieur et perdu avec un seul but d'écart. Ce but à l'extérieur peut tout changer, car si le PSG inscrit 1 but et n'en concède pas, ils seront qualifiés.

Toutefois, il est difficile d'imaginer le Borussia Dortmund sortir de ce match sans marquer, pour deux raisons. D'abord, la dernière fois que Dortmund n'a pas inscrit de but en match officiel, c'était le 11 novembre 2019. L'équipe de Lucien Favre avait été battu par le Bayern Munich (4-0). A l'époque, Haaland n'était pas encore arrivé... Ensuite, la défense parisienne ne rassure pas. Sans Verratti et Meunier (suspendus), avec un Thiago Silva amoindri et un Marquinhos pas à 100%, il y a un gros doute sur la capacité du secteur défensif à faire le job ce soir.

Pour ne rien arranger, Kylian Mbappé ne sera pas en possession de tous ses moyens car il est malade. La participation du champion du monde 2018 à cette rencontre est d'ailleurs remise en question, à quelques heures du match. Face à une attaque aussi foudroyante que celle de Dortmund, avec autant de doute du côté du PSG et le huis clos, l'optimisme n'est pas de mise. Il faut être réaliste et croire à un miracle, car la qualification ce soir, relèvera du miracle.