RC Lens : Un jeune talent de 18 ans prolonge son contrat

Quelques semaines après avoir prolongé le contrat de son grand espoir Cheick Doucouré, le RC Lens vient également de faire signer pour quelques années supplémentaires un tout jeune joueur de 18 ans.

Lens : le petit-fils d'une légende du club prolonge son contrat

Arrivé à l'âge de 11 ans au RC Lens, Adam Oudjani, 17 ans à l'époque, a signé son premier contrat professionnel au mois de mai dernier, Arnaud Pouille, le directeur général du club nordiste, le qualifiant alors comme étant "l'un des grands talents du centre de formation."

Et pour preuve que le jeune milieu offensif a la confiance de son club formateur, actuellement deuxième de Ligue 2 et donc en position de monter en Ligue 1 à la fin de la saison, celui-ci vient de prolonger son contrat jusqu'en 2023.

Neveu de Chérif Oudjani, joueur du club artésien pendant quatre saisons dans les années 1980, et surtout petit-fils d'Ahmed Oudjani, le co-meilleur buteur de l'histoire du RC Lens en compagnie de Maryan Wisnieski (93 buts), Ahmed Oudjani n'est pas encore apparu dans le groupe professionnel.

Se décrivant comme "un dribbleur et un passeur qui aime faire la différence balle au pied" et considérant Zinedine Zidane et Eden Hazard comme "des exemples", celui qui évolue en équipe réserve (National 2) depuis le début de la saison disait ceci lors de la signature de son premier contrat professionnel en mai dernier.

"Je voulais suivre les traces de mon grand-père et de mon oncle. Ils ont été des exemples pour moi et j’ai toujours voulu faire comme eux : aider à écrire l’histoire du club [...] Je veux créer ma propre histoire ici au club ! Essayer d’apporter le maximum à l’équipe première pour que Lens retrouve sa vraie place", expliquait Adam Oudjani dans des propos rapportés par le site du RC Lens.

Charge à lui désormais d'intégrer de façon constante l'effectif professionnel...