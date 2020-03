Angers Mercato: Olivier Pickeu pourrait rebondir au Stade Rennais

Mis à pied à titre conservatoire par la direction d’Angers, Olivier Pickeu a déjà un prétendant. Le manager général du SCO serait dans le collimateur du Stade Rennais.

Olivier Pickeu visé par le Stade Rennais

Après la nomination de Fabrice Favetto-Bon au poste de président délégué, Angers SCO pourrait se séparer d’ Olivier Pickeu. En poste depuis 2006, le manager général du club angevin a été mis à pied par sa direction à titre conservatoire. Une mise à pied qui a surpris plus d’un. Et le principal concerné vit mal cette situation.

Dans des propos rapportés par L’Équipe, Olivier Pickeu a expliqué qu’il « ignore tout des raisons de cette procédure particulièrement brutale et vexatoire » et qu'il est « particulièrement affecté » par cette décision surprenante. L’homme de 50 ans, souvent salué pour sa compétence et la qualité de son travail, s’apprête donc à quitter Angers SCO. Une décision officielle devrait tomber dans les prochaines heures. Mais Olivier Pickeu tient déjà une nouvelle porte de sortie.

En effet, Le Parisien révèle que le profil d’Olivier Pickeu plairait au Stade Rennais, en quête d’un successeur à Olivier Létang. Le manager général du SCO pourrait donc faire un come-back fracassant en Ligue 1, en Bretagne.

D’autres pistes étudiées

Mais les dirigeants bretons étudient d’autres pistes en interne. Nicolas Holveck, qui a récemment quitté l’AS Monaco, est annoncé comme le grand favori pour prendre les commandes de Rennes. Gauthier Ganaye (ancien dirigeant de l'OGC Nice) et Fabrice Bocquet (Lorient) sont également annoncés dans le collimateur du Stade Rennais.