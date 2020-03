PSG - OL : Grosse colère de Jean-Michel Aulas contre la FFF

Jean-Michel Aulas a piqué une grosse colère ! Il en veut terriblement à la FFF pour avoir maintenu le match décisif entre l’ OL et le PSG à la date initiale.

Jean-Michel Aulas agacé par le maintien du match PSG - OL à la date initiale

Le match PSG - OL, comptant pour la 17e journée de la D1 féminine, est maintenu à la date initiale qui est le samedi 14 mars. Jean-Michel Aulas avait pourtant demandé qu’il soit reporté parce que l’Olympique Lyonnais a des joueuses qui sont en sélection. Et aussi des blessées : Delphine Cascarino (internationale Tricolore), Ada Hegerberg, Jessica Silva et Lucy Bronze.

En effet, le président du club rhodanien n’a pas été entendu par la FFF. « L’Olympique Lyonnais s’insurge contre la décision rendue par la Fédération, de maintenir le match PSG - OL au 14 mars, malgré les recommandations du Comité National Olympique et Sportif Français de décaler la rencontre au 4 avril », a communiqué Lyon.

Jean-Michel Aulas crie à l'injustice !

Selon Jean-Michel Aulas, « cette décision rendue à quatre jours du match est en totale contradiction avec les principes d’intégrité des joueuses et met en cause l’équité de la compétition ». « Outre l’aspect sportif, cette attitude inflexible de la FFF va également à l’encontre des intérêts et de la promotion du football féminin », a poursuivi le dirigeant des Gones.

Précisons que l’enjeu de ce match, c’est quasiment le titre de champion 2020. Lyon a 3 points de plus que Paris avant leur rencontre décisive.