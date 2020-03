FC Nantes Mercato : Gourcuff reçoit un signal inquiétant

Le FC Nantes devait affecter Christian Gourcuff à de nouvelles responsabilités. Mais les dirigeants nantais auraient finalement changé d’avis concernant ce dossier.

Le FC Nantes n’offrira pas les pleins pouvoirs à Christian Gourcuff

Arrivé en aout dernier, Christian Gourcuff a rapidement mis tout le monde d’accord du côté du FC Nantes. Le technicien français, qui a succédé à Vahid Halilhodzic, a obtenu des résultats probants en première partie de saison. En effet, les Canaris jouaient les premiers rôles en championnat. Des performances qui ne laissaient pas insensibles.

Les Kita ont été emballés par les performances de Christian Gourcuff sur le banc de l’équipe première. Au point où les dirigeants nantais ont décidé de lui offrir une prolongation de bail, assortie de pouvoirs élargis. Christian Gourcuff a prolongé son contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2021 et était promis à de nouvelles responsabilités. Il était pressenti pour être nommé manager général du club nantais avec les pleins pouvoirs. Seulement, la donne a changé en cette année 2020.

Les Canaris ont enchainé des résultats décevants en cette seconde partie de saison. Ils affichent un bilan inquiétant - une seule victoire lors de leurs huit derniers matchs - et occupent désormais la 13e place de Ligue 1. Cette crise de résultat a fait réfléchir la direction du FCN.

Selon les informations du média Ouest France, Christian Gourcuff aurait perdu du crédit auprès de sa direction. Au point où les prérogatives qui lui étaient promises seraient désormais rangées aux oubliettes. « S’il a bien été prolongé d’un an en décembre, la perspective de le voir devenir manager général n’est plus, à ce jour, d’actualité », explique la source. Un premier signal inquiétant pour l’avenir de Christian Gourcuff, qui n'arrive plus à relancer la machine nantaise.