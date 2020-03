Strasbourg : Thierry Laurey donne un conseil à Tuchel pour Mbappé

Thierry Laurey s’est prononcé sur l’incident survenu le mois passé entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. L’entraîneur du RC Strasbourg n’aurait pas agi comme son homologue du Paris Saint-Germain.

Thierry Laurey conseille une protection maximale pour Mbappé

Thierry Laurey s’est exprimé en marge du report du match entre le RC Strasbourg et le PSG le week-end passé. Dans les colonnes du quotidien Le Parisien, le technicien alsacien s’est notamment prononcé sur les tensions passées entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. Des tensions survenues parce que l’attaquant francilien avait très mal pris la décision de son entraîneur de le remplacer au cours du match contre le Montpellier HSC, le mois passé. Et il avait manifesté sa colère contre cette décision au bord même de la pelouse.

Selon Thierry Laurey, le coach allemand n’avait pas été bien inspiré de remplacer l’enfant de Bondy car « aucun joueur n’apprécie de sortir ». Et encore moins Kylian Mbappé qui n’est pas un joueur comme les autres, mais une superstar de renommée mondiale et un leader technique de son équipe. Le tacticien strasbourgeois rappelle que l’ancien Monégasque est « un joyau, capable à tout instant de marquer un but ». Le tacticien alsacien recommande donc une protection maximale pour le champion du monde français.