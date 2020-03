AS Monaco Mercato : Les grandes ambitions de Keita Baldé

Alors qu'il réalise une nouvelle saison contrastée à l'AS Monaco, Keita Baldé pourrait bien quitter le club de la Principauté au vu de sa situation. Mais en attendant de connaître son avenir, le Sénégalais a fait part de ses désirs pour la suite de sa carrière...

Un retour aux sources pour Keita Baldé ?

À seulement 25 ans, Keita Baldé à déjà énormément voyagé au cours de sa vie de footballeur. Formé au FC Barcelone, l'international sénégalais (24 sélections, 4 buts) a ensuite quitté l'Espagne et s'est engagé avec la Lazio Rome en 2011 à 16 ans pour y finir sa formation et découvrir le football professionnel.

Et c'est sous le maillot des biancocelesti que l'attaquant a explosé, notamment lors de la saison 2016-2017, qui l'aura vu inscrire 16 buts en Serie A, attirant ainsi les convoitises de l'AS Monaco, un club qu'il a rejoint en août 2017 pour 30 millions d'euros.

Mais les choses n'ont pas tourné comme elles auraient dû pour Keita Baldé, qui peine à exprimer son potentiel depuis son arrivée en Ligue 1 malgré de réelles qualités. Prêté à l'Inter Milan lors de l'exercice 2018-2019 après une première saison sur le Rocher à 8 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, le natif d'Arbucies (Espagne), revenu à Monaco à l'issue de son prêt, pensait enfin, au début de cet hiver, avoir fait son trou avec l'ASM.

Mais son embellie des mois de décembre et janvier - trois titularisations consécutives entre le 21 décembre et le 15 janvier pour un bilan d'un but et de deux passes décisives - n'aura pas résisté au retour de blessure de Stevan Jovetic et au retour en grâce d'Islam Slimani, qui ont donc relégué, une nouvelle fois et pour la plupart du temps, Baldé sur le banc de touche.

Keita Baldé : "Peut-être jouer au Barça"

Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'AS Monaco, la carrière de Keita Baldé pourrait donc prendre une nouvelle tournure l'été prochain, même s'il affirme se sentir plutôt bien en Principauté. Mais sans toutefois révéler un possible départ, le Sénégalais a évoqué une envie dans un entretien accordé à France Football.

"Si tu me demandes où je veux aller demain, je ne saurais même pas répondre. Je vis sans penser au lendemain. Je n'avais même pas fait attention que le mercato d'hiver était passé [...] Mais la vérité, c’est qu’un jour j’aimerai jouer en Espagne. Peut-être au Barça oui… ou contre", a-t-il expliqué.

Si un retour au Barça semble utopique en l'état actuel des choses, l'envie de Liga exprimée par Keita Baldé est en revanche à prendre au sérieux.