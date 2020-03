Ligue Europa : l'Inter Milan va se qualifier sans jouer

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, Getafe refuse de se rendre à Milan pour y affronter l’Inter. Une décision prise afin de préserver l’équipe du Coronavirus selon la direction du club de la Liga. L'Inter Milan pourrait de ce fait se qualifier sans jouer et ainsi Getafe s'exposer à des sanctions.

Ligue Europa : la santé des joueurs passe avant la compétition

Le président de Getafe, Angel Torres, l’a annoncé, il ne souhaite pas le déplacement de son équipe compte tenu du contexte. Le nord de l’Italie étant la région la plus contaminée. Il ne voudrait pas prendre de risques sur la santé de ses joueurs. En refusant de Jouer, Getafe s'élimine automatiquement de la compétition, voir plus.

Le dirigeant du club espagnol a avoué être prêt à une élimination directe de son équipe. Il a déclaré préférer perdre cette compétition plutôt que de voir son staff technique ou ses joueurs contaminés. Angel Torres a tenu à saisir l’UEFA afin de trouver une alternative. Reste maintenant à connaitre la décision que prendra l’UEFA. L’une des options envisageables est la délocalisation du match pour un lieu plus sécurisé, étant donné qu’un report est quasi impossible au regard du calendrier déjà chamboulé. Une autre hypothèse est le refus de l'instance européenne et l'application de sanction sur Getafe, en plus de son élimination.

Les joueurs de l'Inter vivent à Milan. Quel que soit le lieu de la rencontre, si un joueur est contaminé, il peut également contaminer les autres, adversaires comme coéquipiers.