OL : Gros doutes de Rudi Garcia contre le Stade de Reims

Vendredi, l’OL reçoit le Stade de Reims à huis clos en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Rudi Garcia pourrait être privé de certains joueurs pour cette rencontre.

Rudi Garcia avec un groupe amoindri contre le Stade de Reims ?

Défait par le LOSC (1-0) lors de la dernière journée de Ligue 1, l’ OL reçoit le Stade de Reims vendredi. Un match qui s’annonce compliqué. Rudi Garcia pourrait en effet être privé de plusieurs joueurs essentiels de son dispositif. Le coach de Lyon pourrait faire sans Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Jason Denayer ou encore Léo Dubois.

Pour Rudi Garcia, les prochaines heures permettront d’en savoir plus sur la présence ou non de ses poulains. « Des doutes seront levés demain (jeudi, ndlr) sur certains. Ils ont soufflé un peu et ont travaillé à part », a indiqué le coach de l’ OL.

Marçal de retour pour Reims

Malgré les doutes autour de Dembélé, Aouar et autres, Rudi Garcia enregistre un retour. Le coach de l’ OL pourra compter sur Fernando Marçal. Le défenseur brésilien était absent dimanche lors de la défaite contre Lille. En son absence, Maxwel Cornet avait une fois de plus occupé le flanc gauche de la défense lyonnaise.

A noter que cette affiche sera à huis clos au Groupama Stadium. La LFP a décidé que toutes les rencontres du championnat se joueront sans supporters jusqu’au 15 avril. Ceci à cause de l’épidémie de coronavirus. Les regroupements de plus 1000 personnes ont été interdits sur le territoire.