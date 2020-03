Montpellier HSC : Der Zakarian envoie un message clair à l’ OM

Le Montpellier HSC recevra l’ OM samedi prochain (17h30) lors de la 29e journée de Ligue 1. Selon Michel Der Zakarian, les Montpelliérains doivent gagner ce match pour espérer une place européenne en fin de saison.

Michel Der Zakarian déterminé à se qualifier pour l’Europe

La Ligue 1 pourrait avoir 6 représentants en coupes européennes (Ligue des Champions et Ligue Europa) la saison prochaine. Il suffirait que le PSG, leader de Ligue 1 et qualifié en finale des deux coupes nationales (Coupe de France et Coupe de la Ligue), remporte ces deux finales. Un challenge largement dans les possibilités des Parisiens. Et Michel Der Zakarian le sait, comme il l’a confié à 100% Paillade. L’entraîneur du Montpellier HSC admet toutefois que « ça sera compliqué d'aller chercher la 4e place, mais la 5 ou la 6e place, c'est possible ».

Michel Der Zakarian veut battre l'OM

Mais pour terminer 5e ou 6e, Michel Der Zakaria est conscient que les Montpelliérains, « moins performants » à l’extérieur, devront alors « gagner un maximum de matchs à domicile », dont la réception de l’ OM. Et le coach héraultais est cash « J'espère les 3 points contre Marseille ».

Pour rappel, le Montpellier HSC est 8e avec 40 points, à 1 point de l' OGC Nice (6e).