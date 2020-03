OL : Ligue 1, Fernando Marçal espère toujours finir sur le podium

L’ OL est devancé par 5 concurrents dans la course au podium, hormis le PSG. Malgré tout, Fernando Marçal espère finir parmi les trois premiers de la Ligue 1.

OL : Marçal croit la qualification pour la C1 possible

L’ OL doit impérativement finir sur le podium, afin de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mathématiquement, c’est encore possible. Mais le club de Jean-Michel Aulas n’a plus son destin entre ses mains. Il doit espérer la chute de ses concurrents dans la course au podium. Il est en effet peu probable que l’ OM (2e), le Stade Rennais (3e) ou encore le LOSC (4e) lâchent prise.

En tout cas, ces trois clubs ne donnent pas l’impression d’être essoufflés dans la course pour les places européennes. Néanmoins, Fernando Marçal est optimiste. « On doit donner encore plus désormais. On doit essayer de faire l’impossible pour peut-être finir sur le podium ou à la 4e place », a-t-il déclaré en conférence de presse ce mercredi.

Fernando Marçal prêt à se consoler avec la Ligue Europa !

À défaut de pouvoir décrocher une place en Ligue des Champions, le défenseur de l’ OL ne cracherait pas sur un ticket de Ligue Europa. « J’espère qu’on va finir la saison en se qualifiant pour jouer la Coupe d’Europe », a-t-il ajouté.

Lyon a 16 points de retard sur Marseille, 10 points de moins que Rennes et 9 de moins que Lille. Cela, à 10 journées de la fin du championnat.