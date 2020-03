Man United Mercato : Paul Pogba finalement parti pour rester ?

Le dossier Paul Pogba a pris une nouvelle tournure. La presse britannique révèle que le milieu de terrain français pourrait bel et bien rester à Manchester United l’été prochain.

Paul Pogba a changé de discours sur son avenir

Paul Pogba traverse une situation délicate à Manchester United en raison de ses pépins physiques. Depuis l’entame de la saison, le milieu de terrain a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain. Une situation délicate pour l’international français, qui n’a jamais caché ses envies d’ailleurs.

En effet, Paul Pogba semblait voué à un départ à l’issue de la saison. D’autant plus que plusieurs clubs étrangers s’activent en coulisse pour le recruter. La Juventus et le Real Madrid s’intéresseraient de près à la situation du joueur de 27 ans. Mais l’impact de Bruno Fernandes dans l’entrejeu mancunien aurait changé la vision des choses. Selon les informations du Daily Mail, les débuts réussis du Portugais - arrivé cet hiver - à Old Trafford enchanteraient le champion du monde. Ce dernier voudrait désormais poursuivre l’aventure avec les Red Devils.

Une prolongation en vue

Une bonne nouvelle donc pour les dirigeants britanniques. La source révèle que Manchester United travaille activement à la prolongation de l’ancien Turinois, dont le bail expire en juin 2021. Paul Pogba pourrait recevoir une offre dans les prochaines semaines.