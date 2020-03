PSG : La nouvelle date du match contre Strasbourg est connue

Initialement prévue le samedi 7 mars, la rencontre entre le RC Strasbourg et le PSG a été reportée à cause du coronavirus. La LFP vient de dévoiler la nouvelle date de cette affiche comptant pour la 28e journée de Ligue 1.

La rencontre entre le RC Strasbourg et le PSG reprogrammée

La LFP vient de révéler la nouvelle date du match entre le RC Strasbourg et le PSG. Selon un communiqué publié mercredi par la Ligue de football professionnel, la rencontre se jouera le mercredi 18 mars. L’instance annonce que l’heure de cette rencontre sera communiquée plus tard.

Le match entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain était initialement prévu le samedi le 7 mars. Cette affiche compte pour la 28e journée de Ligue 1. Mais en raison de l’épidémie de coronavirus actuelle, la préfecture du Bas-Rhin avait décidé de reporter la rencontre.

Programmé pour le 18 mars, le match entre le RC Strasbourg et le PSG se jouera à huis clos. La LFP a en effet décidé de faire jouer tous les matches de Ligue 1 et Ligue 2 sans supporters. Cette mesure sera en vigueur jusqu’au 15 avril. Elle s’inscrit dans le cadre des prescriptions du gouvernement. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits.