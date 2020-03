AS Monaco : Stevan Jovetic paye très cher son craquage !

Expulsé en fin de match samedi dernier lors du derby entre l'OGC Nice et l'AS Monaco, Stevan Jovetic a vu son cas être examiné mercredi soir par la commission de discipline de la LFP.

La bonne dynamique de Stevan Jovetic brisée

Dominatrice en première mi-temps samedi dernier face à l'OGC Nice et devant au score grâce au 18e but en Ligue 1 de Wissam Ben Yedder, l'AS Monaco a craqué lors des 45 dernières minutes face à l'efficacité de Kasper Dolberg, faisant ainsi une bien mauvaise opération dans la course à l'Europe.

Mais outre la défaite face au grand rival azuréen, le club de la Principauté a également vu Stevan Jovetic se faire logiquement expulser à la 86e minute de jeu par Amaury Delerue pour un tacle par derrière et les deux pieds décollés du sol sur Arnaud Lusamba, le milieu de terrain du Gym.

Extrêmement maladroit sur son intervention défensive, l'attaquant monténégrin va la payer cher puisqu'il s'est vu infliger trois matches de suspension par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

C'est évidemment un coup dur pour l'AS Monaco et pour le joueur de 30 ans, celui-ci accumulant les titularisations - quatre sur les cinq dernières journées de Ligue 1 - ces dernières semaines après une longue période de blessures en tout genre.

L'international monténégrin (50 sélections, 24 buts) manquera donc les réceptions de l'AS Saint-Etienne (15 mars) et du FC Nantes (5 avril), ainsi que le difficile déplacement sur la pelouse du LOSC (20 mars).