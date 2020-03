OM : Échange tendu avec l'arbitre, la LFP sanctionne Villas-Boas

L’ OM se déplacera à Montpellier samedi (17h30) pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. André Villas-Boas, entraîneur de l’ Olympique de Marseille, n’officiera pas sur le banc pour avoir été expulsé lors de la réception des Amiénois.

André Villas-Boas interdit de banc pour Montpellier-OM

André Villas-Boas va payer pour avoir eu un échange tendu avec l’arbitre après le coup de sifflet final d’ OM-Amiens (2-2, 28e journée de Ligue 1). Le technicien portugais n’avait particulièrement pas apprécié ce qu’il estimait être deux grosses erreurs de la VAR et de l’arbitre, à savoir le penalty accordé à Serhou Guirassy et la faute non sifflée sur Hiroki Sakai. Il s’en est plaint à l’arbitre, avec colère. Un comportement qui lui a coûté coup sur coup 2 cartons jaunes, synonymes d’un carton rouge et donc d’une expulsion.

Une sanction que la commission de discipline de la LFP a décidé d’infliger à André Villas-Boas pour le match entre le Montpellier HSC et l’ OM samedi prochain. Ainsi, le Portugais ne sera pas sur le banc, mais en tribunes.

Mais André Villas-Boas ne sera pas seul dans les tribunes de la Mosson. Il y sera en compagnie des dirigeants marseillais et montpelliérains, des services de sécurité, du personnel médical et des 50 journalistes accrédités. Un beau petit monde autorisé à suivre la rencontre depuis les tribunes de la Mosson malgré le huis clos décrété à cause de l'épidémie de coronavirus.