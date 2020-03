Équipe de France : Rothen a trouvé le successeur de Pavard !

À quelques semaines désormais du début de l'Euro 2020, chaque passionné ou observateur de football va vouloir se transformer en sélectionneur et afficher ses préférences pour la liste des 23 Bleus de Didier Deschamps. C'est ce qu'a notamment fait Jérôme Rothen au sujet du poste de latéral droit...

Rothen : "Pavard au niveau des centres, c'est très pauvre"

Si l'épidémie de coronavirus ne remet pas tout en cause, l'Euro 2020 s'ouvrira dans trois mois à Rome avec un match d'ouverture opposant la Turquie à l'Italie. L'équipe de France devrait quant à elle débuter sa compétition le 16 juin face à l'Allemagne, pays dans lequel évoluent Benjamin Pavard et Nordi Mukiele, deux joueurs qui ont fait l'objet d'une remarque de Jérôme Rothen à la suite du huitième de finale retour de Ligue des Champions qui a opposé mardi soir le RB Leipzig à Tottenham (3-0).

Impressionné par le niveau de jeu affiché ces derniers temps par Mukiele, le latéral droit du RB Leipzig, le consultant de RMC Sport a comparé dans l'After Foot ce dernier au titulaire du poste en équipe de France depuis la Coupe du monde 2018, à savoir Benjamin Pavard, le défenseur du Bayern Munich.

Et autant dire que l'ancien international français a affiché sa préférence pour l'ancien Montpelliérain, qu'il juge techniquement bien au-dessus et qu'il a très envie de voir chez les Bleus.

"Nordi Mukiele est vraiment un super joueur et s'est bonifié depuis qu'il est en Allemagne. Quand tu vois la qualité technique et les débordements de ce joueur-là, j'ai vraiment hâte de le voir en équipe de France. Parce que quand tu te tapes, et avec tout le respect que j'ai pour lui, Benjamin Pavard, qui n'est pas un arrière droit, ce qui se voit quand il a le ballon pour aller centrer... J'ai eu mal à la tête quand j'ai commenté Chelsea-Bayern. Au niveau des centres, c'est vraiment très pauvre", a exprimé avec sa franchise habituelle l'ancien milieu du PSG.

La concurrence devrait dans tous les cas faire rage à ce poste puisque Pavard et Mukiele ne sont pas les seuls sur les rangs, Léo Dubois et Djibril Sidibé étant également à coup sûr dans la course.