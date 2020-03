Coronavirus : plusieurs footballeurs professionnels sont infectés

De plus en plus de sportifs professionnels sont infectés par le coronavirus. Rudy Gobert a été le premier joueur de NBA infecté par le virus. Dans le football c'est Daniele Rugani (Juventus) et Timo Hübers (Hanovre) qui ont été testé positif au virus.

Coronavirus : plusieurs sportifs professionnels sont infectés

Le défenseur de la Juventus, Daniele Rugani a été testé positif au Covid-19, tout comme Timo Hübers (23 ans) joueur de Hanovre. Les deux hommes ont participé aux matches du week-end dernier. En effet vendredi dernier, Hübers a inscrit le premier but pour Hanovre lors de leur victoire 3-0 sur Nuremberg. Dimanche, la Juventus a battu l'Inter Milan (2-0) avec Rugani sur le banc. Avec un temps d'incubation estimé à 15 jours, les deux joueurs ont eu à leur insu le temps de propager la maladie.

Ainsi, plusieurs autres cas pourrait être découvert au sein de la Juventus et d'Hanovre, ainsi qu'au sein de leurs adversaires récents. L'Inter Milan a annoncé la suspension de toutes les activités de compétition jusqu'à nouvelle ordre, après le communiqué de la Juventus sur Rugani.

La confédération sud-américaine de football aurait demandé à la FIFA de reporter les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. "Les équipes sud-américaines risquent de ne pas pouvoir compter sur des joueurs qu'elles ont convoqués et qui évoluent en Europe, pour la raison que ceux-ci, arrivant de pays avec un taux élevé de contagion, pourraient être placés en quarantaine," a déclaré la CONMEBOL.