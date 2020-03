RC Lens : Montée en Ligue 1, le RCL bénéficie d'un soutien de poids

Deuxième de Ligue 2 après 28 journées, le RC Lens est plus que jamais dans la course à la montée malgré des dernières semaines compliquées. Et pour encourager le club dans sa mission, un ancien de la maison a souhaité faire passer un message aux Sang et Or.

Thorgan Hazard : "Le RC Lens m'a appris beaucoup de choses"

Le changement d'entraîneur a visiblement fait du bien au RC Lens, qui reste sur deux victoires consécutives - Paris FC (2-1) puis Orléans (1-0) - depuis le limogeage surprise de Philippe Montanier et la prise de fonction de Franck Haise, l'ancien coach de la réserve lensoise.

Revenu sur les talons d'un leader lorientais en perdition depuis quelques semaines, mais également suivi de très près par Ajaccio, Troyes et Clermont, le club nordiste va jouer sa saison lors des dix dernières journées, et cela commencera dès lundi soir à domicile contre l'AS Nancy Lorraine.

Formé au RC Lens, un club dans lequel il a passé cinq ans (2007-2012) et qui lui a permis de réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel, Thorgan Hazard, passé ensuite par Chelsea et le Borussia M'Gladbach, n'a pas oublié son club formateur, comme le prouve les propos qu'il a tenus dans l'émission Maxi Ligue 2 de BeIN Sports.

"J'attache de l'importance à ce club car il m'a appris beaucoup de choses et m'a permis de me lancer dans le monde professionnel. J'espère de tout cœur qu'ils vont monter en Ligue 1 parce que ça fait un moment que tout le monde attend ça", a confié l'actuel joueur du Borussia Dortmund.

Pour rappel, cela fait cinq saisons que le club artésien végète en Ligue 2...