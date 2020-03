ASSE : Indemnisation, combien Printant réclame à Saint-Étienne ?

Licencié le 4 octobre 2019, Ghislain Printant n’en a pas fini avec l’ ASSE. L’ex-coach de Saint-Étienne réclamerait une indemnisation de plus d’un million et demi aux dirigeants du club ligérien.

L' ASSE et Ghislain Printant inconciliables

Ghislain Printant n’est pas allé au bout de son contrat à l’ ASSE. Il a été remercié début octobre et remplacé par Claude Puel. Selon les responsables stéphanois, il a été viré pour « faute grave ». Mais le technicien de 58 ans, lui, « conteste les motifs avancés » et évoque un licenciement abusif. Par conséquent, il exige d’être indemnisé.

Passés aux prud'hommes pour une tentative de conciliation mercredi, l'AS Saint-Étienne et son ancien entraineur n’ont pas pu s’entendre. Dès lors, les parties devraient se retrouver au Tribunal. Et l’AFP croit savoir que « l’audience de mise en état des pièces du dossier entre les parties est fixée au 9 septembre ».

Printant exige une indemnisation estimée à 1,6 M€

Selon les confidences des avocats de Ghislain Printant à l’Agence, « le montant réclamé par ce dernier dépasse 1,6 million d’euros ». Si l’on prend en compte « les indemnités de réparation de son préjudice moral », d'après les représentants de l’ancien coach de l’ ASSE.

Pour rappel, l’ex-adjoint de Jean-Louis Gasset avait été promu entraineur principal des Verts le 6 juin 2019, après le départ de son mentor. Il est donc resté quatre mois à la tête de Sainté alors qu’il avait signé jusqu’en juin 2021.