Manchester City : le dernier espoir de la Premier League

La Premier League avait 4 représentants en huitième de finale de la Ligue des Champions cette saison. Liverpool et Tottenham ont été éliminés cette semaine, respectivement par l'Atletico Madrid et Leipzig. Manchester City et Chelsea jouent la semaine prochaine. Si les derniers sont déjà presque éliminés, l'équipe de Guardiola est le véritable dernier espoir de la Premier League.

Manchester City : gagner la Ligue des Champions avant la sanction

Le tenant du titre Liverpool a été éliminé à Anfield à la surprise générale. Malgré la présence des fans et le fameux "You will never walk alone", les Reds se sont inclinés durant les prolongations (2-3). Jürgen Klopp n'a pas digéré le jeu pratiqué par l'Atletico et a déclaré "Je ne comprends pas le football qu'ils pratiquent malgré les joueurs de qualités qu'ils ont. Ils peuvent véritablement jouer au football".

Côté Tottenham, Mourinho s'est défendu en citant les joueurs absents et en prenant des exemples sur les autres clubs. "Quel club peut gagner dans la durée sans ses 5 ou 6 meilleurs joueurs ?" a demandé le technicien portugais après l'élimination de Tottenham. Chelsea est menée 3-0 par le Bayern avant le match retour à l'Allianz Arena. L'élimination de Chelsea semble aussi inéluctable que Thanos (Avengers).

La véritable dernière chance de qualification pour la Premier League est donc Manchester City. L'équipe de Guardiola est en ballotage favorable après sa victoire (1-2) sur le Real Madrid au stade Santiago Bernabeu. L'équipe de Zidane doit marquer au moins deux fois pour espérer se qualifier, une mission compliquée pour un Real qui marque peu. En plus, les Citizens ont une motivation supplémentaire par rapport au Real. En effet, une suspension de toutes les compétitions européennes plane sur leur tête pour les deux prochaines saisons. Cette saison est peut-être la dernière chance pour Guardiola de remporter la Ligue des Champions avec City.