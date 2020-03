OM Mercato : Le remplaçant de Strootman déniché à Boca Juniors ?

Kevin Strootman pourrait quitter l’ OM la saison prochaine. Pour ne pas être pris de court, les recruteurs de l’ Olympique de Marseille envisageraient déjà de combler le départ de l’international néerlandais avec une pépite de Boca Juniors.

Jorman Campuzano en remplacement de Kevin Strootman ?

André Villas-Boas a souhaité que l’ OM prépare déjà sa short-list en vue du prochain recrutement estival et les recruteurs olympiens s’exécutent. A cet effet, Andoni Zubizarreta et son staff seraient très intéressés par le profil de Jorman Campuzano, milieu défensif de Boca Juniors depuis janvier 2019, pour combler un possible départ de Kevin Strootman. Ce n’est un secret pour personne que les dirigeants marseillais souhaitent se débarrasser de l’ancien Romain qui n’est pas vraiment parvenu à justifier son coûteux transfert (28 millions d’euros) ni son gros salaire (500 000 euros mensuels). Pour les recruteurs phocéens, le Xeneize de 23 ans serait donc une très bonne affaire puisque sa valeur acuelle est 2,5 millions d'euros.

L’ OM concurrencé pour le Colombien

Mais TyC Sports signale que l’ Olympique de Marseille n’est pas le seul club européen désireux d’écourter le contrat de l’international colombien (2 sélections), valable jusqu’en 2023. Le FC Porto, le Bayer Leverkusen et le FC Séville seraient également attirés par Jorman Campuzano. Affaire à suivre.